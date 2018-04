Se terminó la fiesta: nuevamente se separa Rombai

“¡Hola, familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos pero no en la misma banda”, comienza el comunicado oficial que compartieron en Twitter.

Además del ambicioso proyecto de la joven artista, el escrito explica que su separación de la banda está relacionada con motivos personales. Es que Fernando Vázquez, voz y líder del grupo, y la joven están en pareja desde hace varios meses, por lo que para “cuidar la relación” Mernes decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, la publicación también aclara que Vázquez se hará cargo de la producción de los temas de la joven.

Los fanáticos no se tomaron para nada bien la novedad e hicieron su descargo en la misma red social. “¿Para cuidar la relación? ¿Es mejor para ella que llegue otra niña a cantar y salir de gira con él? Me parece sospechoso”. “Suena a fin entre líneas” y “Seguís echando gente?? y lo peor que después no querés pagar despido. Qué genio. Seguí así que te va a ir bárbaro. Acordate que todo vuelve!”, fueron algunos de los mensajes.