La producción de la serie animada está ambientada en Shanghai de los años 20 para descubrir la idea de cómo un Sam Wing (futuro dueño de la tienda Mr. Wing en la película de 1984) de 10 años conoce a una inocente criatura Mogwai llamado Gizmo. Junto a una ladrona adolescente llamada Elle, Sam y Gizmo harán un peligroso viaje a través de la China rural, encontrando y, a veces, luchando contra monstruos y espíritus del folclore chino. En su misión de devolver a Gizmo a su familia y descubrir un tesoro legendario, serán perseguidos por un empresario industrial hambriento de poder y su ejército de Gremlins malvados.

Desde Warner Media no confirmaron el reparto o la fecha de estreno de 'Gremlins: Secrets of the Mogwai'

