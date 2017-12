Si River gana, será meritorio

Es como aquella persona que supo tener un pasar más holgado, se daba todos los lujos y de repente debe ajustarse un poco aunque igualmente conserva un ritmo de vida placentero. Antes se alojaba en un hotel 5 estrellas y actualmente para en uno de 3; antes andaba en una imponente camioneta importada y ahora se traslada en un auto bastante nuevo. Quizás añore lo que ya no posee pero también está en él o ella disfrutar lo que mantiene, que no es poco. Algo así, salvando distancias y metáforas, es lo que pasa con River. Coqueteó hace poco con la más linda, casi levanta la Libertadores y tras la desilusión y un amor no correspondido la Copa Argentina no le parece tan atractiva, porque en verdad seduce menos por una cuestión de prestigio y jerarquía. Pero tampoco debe comprar ni creer la idea que se instaló en un medio superexitista de que ganar la competencia que más creció este último tiempo sería apenas un premio consuelo.