Siempre por el buen Camilo...

No hace lobby. No sale en la tapa de los diarios. No se mete en polémicas ni formula declaraciones rimbombantes, de esas que garantizan amplio espacio mediático. No vende, como se dice ahora. Lo suyo pasa por otro lado. Por el bajo perfil, por la seriedad profesional, por la capacidad y el talento. Por los valores, los proyectos a largo plazo y la confianza en los recursos genuinos, en los pibes del club. Así es Camilo Soto, el neuquino que en 2017 sacó campeón del mundo a la selección argentina sub-23 de vóley, en un hito sin precedentes para esa disciplina. El técnico que demuestra toda su sabiduría en la presente edición de la Liga Nacional, como gran artífice del campañón de Gigantes, que a base de triunfos se ilusiona con meterse en el top 4.