Sin paz dentro de la Uocra

La interna en la Uocra es un caldo de cultivo que no para de traer problemas, no sólo en Neuquén sino en el resto del país. Urge una renovación y un llamado a elecciones, algo que asoma improbable en el contexto neuquino, donde dos facciones se disputan el control del gremio con acciones repetidas en un marco violento. Lo peor: este esquema de denuncias cruzadas entre la facción de Juan Ángel “Rancho” Godoy y Juan Carlos Levi se da dentro del sensible territorio que rodea a Vaca Muerta. A nivel nacional, está todo listo para que llamen a elecciones, en un padrón de 200 mil afiliados. Pero la operación asoma compleja. El secretario general del gremio Gerardo Martínez no puede aún domar a todos los distritos gremiales. El de Neuquén representa casi nada. El 0,1% del padrón total, aunque con una visibilidad elocuente, debido a las inversiones petroleras que se prometen en Añelo y alrededores. Con menos de dos mil afiliados, el gremio no puede hacer pie para regularizarse y llamar a elecciones. Mucho menos con semejantes diferencias, con dos contradicciones: el interventor de la Uocra en Neuquén, Damián Miller, intentó, en forma infructuosa, reconciliar las partes. Pero su apoyo implícito a la facción de Godoy generó que las disputas se acentuaran con una escalada violenta. Vale decir que el bando de Levi tiene muchas adhesiones informales pero que no están afiliadas. Además, con excelentes contactos con el MPN y dirigentes territoriales, como el intendente de Añelo, Darío Díaz. En unos días se resolverá el tema a nivel nacional. Sin embargo, Neuquén tiene un conflicto difícil de resolver donde la intervención de un gremio parece no haber dado resultados.