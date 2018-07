El ex titular de la Comisión Directiva de Barracas Central puso el mes de agosto como plazo determinado para anunciar al sucesor del DT de Casilda, pero a juzgar por sus propias palabras hay pocas bases como para sustentar tamaña ambición.

Respecto de Marcelo Gallardo, que hace pocos días expresó que sólo pensaba en River y el deseo de terminar su proyecto en la institución de Núñez, Tapia reconoció que era el nombre indicado, pero “lo veía difícil”. Al tanto de las declaraciones del ex 10 albiceleste, reconoció que era casi imposible, lo que representa sacar a uno de los candidatos de la carrera.

Según el titular de la AFA, la Selección argentina tiene que trabajar en el recambio.

Cuando fue consultado por Diego Simeone, no puso en juicio su capacidad como profesional, pero fue contundente: “Con Simeone no hablé”. El actual responsable de Atlético Madrid es el más nombrado por la sociedad futbolera, pero también el responsable que el francés Antoine Griezmann no se vaya al Barcelona para reforzar el sueño de Champions del conjunto colchonero.

De José Néstor Pekerman también se ocupó de elevarlo por su buen trabajo en la Argentina. “Tampoco hablé con él”, se limitó a decir. Y en relación con el arribo de Alejandro Sabella como coordinador de selecciones disparó que no le presentó “ningún proyecto”. ¿Es Sabella el encargado de acercarlo, o la AFA la que debe golpear la puerta del único que no ha puesto reparos a su intención de ayudar a la reconstrucción de la Selección?.

“Me quisieron llevar puesto como en la previa al partido contra Ecuador, pero no se me cruzó por la cabeza dejar a la AFA”. "A Sampaoli lo elegí con Angelici y nunca vimos al mismo de Chile o Sevilla”.Chiqui Tapia. El presidente de la AFA dio una entrevista en Radio Mitre.