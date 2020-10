Trabajadores de la construcción cortaron el acceso a Junín

Unas 40 familias de obreros de la construcción se encuentran cortando el acceso sur a Junín de los Andes en reclamo a la falta de respuesta del Gobierno Provincial a su falta de trabajo desde marzo: “Necesitamos que nos digan cómo va a seguir la obra pública, esto del covid no está matando a todos de hambre”, aseguró a LM Neuquén Gustavo Guajardo, Delegado del Movimiento de los Trabajadores Desocupados.

“Estamos muy complicados y la obra no activa. No solo no tenemos para comer, sino que los compañeros están muy afectados psicológicamente”, contó Guajardo. El principal reclamo, además de la la ausencia estatal, es que las obras más importantes son adjudicadas a empresas “que nos sacan la posibilidad de laburo a nosotros”.