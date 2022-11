Tres categorías de vino atípicas para conocer

Hay otras categorías, sin embargo, que sirven para definir otros elementos del vino. Menos usadas, más que nada porque refieren a otro universo temático, son perfectas a la hora de definir algunos vinos. A continuación proponemos tres que resultan más útiles aunque no están en los diccionarios típicos de la materia.

Vinos Inolvidables. Todos tenemos uno, o un puñado, de vinos que son realmente inolvidables. Son aquellas botellas que marcan un antes y un después en la historia de un paladar. Por lo tanto, es una categoría muy personal, pero absolutamente rigurosa para aplicar a algunas botellas. En eso, la experiencia del vino se parece a la experiencia del amor: se puede coquetear con muchas botellas, se puede beber algunas a destajo porque nos quedan a mano o porque uno no termina nunca de saciarse de ellas, pero hay otras, unas pocas, que completan la experiencia más allá de cualquier otra. Esas entran en el terreno de las inolvidables. Algunas llegan ahí porque suponen un momento de epifanía –la primera vez que uno reconoce algo, un aroma o un estilo– y el vino arranca una sonrisa de reconocimiento. Otras, porque provocan una experiencia estética tal que podría coincidir con el síndrome de Stendhal. Tal como el escritor francés la describió: “ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme”. Ese tipo de embriaguez, y también de la otra, justifican descorchar botellas hasta que se da con ese vino del que no nos olvidaremos nunca.