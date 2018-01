Un grito que hay que escuchar

En nuestra farándula, Calu Rivero rompió el hielo después de años de no animarse a contar lo que vivió y encendió una alerta. Muchas colegas la apoyaron y sumaron sus propias historias de acosos a manos de hombres que no entienden que no es no, un mal que se repite en el ámbito artístico o en el que se nos ocurra. El domingo se sumó a esa lista la denuncia de Rita Pauls contra Tristán, reafirmando un debate que recién comienza, que muestra cuánto se está avanzando y también cuántas batallas hay que dar todavía en una sociedad en la que Cacho Castaña pide con gracia por TV que se goce con una violación, en la que los jugadores de Boca acusados de maltrato y golpes reciben un respaldo silencioso en pos de no afectar el negocio del fútbol y su aporte dentro de la cancha, en la que muchos de los comentarios escritos o dichos ante este tipo de noticias desnudan que el cambio debe ser muy profundo y afectarnos a todos.

