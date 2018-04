Un récord que todavía no copa

Hace tanto que Boca es puntero del fútbol argentino, que el dato ya no pesa. No hay sorpresa, casi no es noticia. Ni siquiera que rompa el récord de Bianchi como líder, incluso superando los números de los poderosos de Europa, de esos que dominan sus ligas a voluntad y dan la vuelta olímpica varias jornadas antes del final.