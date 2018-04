Un reencuentro increíble: dos hermanos neuquinos se conocieron luego de 65 años

Pedro Castillo y Norma Molina nacieron en Chos Malal y fueron adoptados por diferentes familias, en dos puntos de la Argentina a más de 1600 kilómetros de distancia.

Pedro vive en Jesús María, Córdoba, mientras que Norma reside en Bariloche.

Pedro es hijo adoptivo de José René Castillo, un gendarme que fue asignado en Jesús María luego de un paso por Chos Malal y que fue uno de los fundadores del Festival Nacional de Doma y Folklore, hace medio siglo, en Jesús María. En esa ciudad del norte cordobés, se reencontraron la semana pasada tras el viaje de Norma desde Bariloche, para celebrar el cumpleaños más especial de Pedro.

"La vida nos llevó por diferentes caminos, y ahora se cumplió mi sueño. Hace tres días que no dormía", relató Pedro, quien contó que pudo localizar a su hermana con la ayuda de sus hijos, que le dieron una mano con el Facebook. Inmediatamente, de sorpresa, su hijo se contactó telefónicamente y logró que esos dos hermanitos separados al nacer, hablen después de 65 años.

“Nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar”, dijo Pedro. Y agregó: “Mi hijo me llamó me dijo atendé el teléfono que es para vos. Ella me dijo que tengo dos años más porque en esa época no podían anotarme antes”.

Luisa, hermana adoptiva de Pedro, manifestó que la mamá natural decía que iban a estar mejor que ella, que quería que tengan un futuro y por ello los dio en adopción. “Estoy feliz por mi hermano, el encuentro fue hermoso. Mi hermano encontró sus raíces”, contó.

