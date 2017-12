Buenos Aires

La nueva panelista de Los ángeles de la mañana, que esta semana se sumó al staff, ya “garpa” en el ciclo de Ángel de Brito. La ex modelo fue indagada ayer por el conductor sobre sus romances con algún famoso. Andrea no se achicó y sorprendió con una anécdota. “¿Con qué famoso tuviste un romance?”, preguntó, sin filtro, De Brito. A lo que la panelista se sinceró: “¿Cómo se llamaba el que cantaba la canción Look into my eyes? ¿Se habrá muerto?”.