Vida, palabra que no se roba

Hace unos días, la escritora Claudia Piñeiro confesó que a lo largo de su vida le ha pasado cruzarse con gente que le dice: “Justo dijiste lo mismo que yo pensaba pero a mí no me salía con esas palabras”. Lo que la llevó a reflexionar que de algún modo ella podía canalizar lo que otros quieren decir y no pueden. “Algo así pasa con mis manifestaciones públicas y quizás también pasa en la literatura”, explicó la autora de las exitosas novelas Las viudas de los jueves y Las maldiciones, entre otras. Hoy, Piñeiro inaugurará la nueva edición de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Buenos Aires. Además de haber recibido con emoción y orgullo esta invitación para abrir las actividades de uno de los eventos culturales más importantes del mundo, Piñeiro, quien es una de las autoras argentinas más traducidas, consideró que es la oportunidad para plantear realidades que no sólo afectan a la literatura y al propio oficio del escritor, sino también sobre cuestiones que centran la realidad del país.