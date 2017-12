vinos para regalar y quedar bien en navidad

Opciones para un obsequio perfecto, salvo en casos de probada abstemia. Con el resto de los mortales, seguro que no puede fallar.

Opciones para un obsequio perfecto, salvo en casos de probada abstemia. Con el resto de los mortales, seguro que no puede fallar.

Opciones para un obsequio perfecto, salvo en casos de probada abstemia. Con el resto de los mortales, seguro que no puede fallar.

Joaquín Hidalgo

Especial

Cada año pasa lo mismo: un día antes de la cena del 24 llama un pariente descolgado que no tiene adónde ir. Ese no es el problema. El problema está en que ni el que viene a la cena ni el anfitrión tiene comprados regalos para cubrir la vacante. Y en ese caso, nada mejor que una botella de vino: salvo casos de reconocida abstinencia, no puede fallar; y para elegirla, además, hay un camino simple. Según el estilo de la persona, siempre se puede buscar una buena botella. A continuación, una guía salvadora para hacer regalos de último momento.