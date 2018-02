Â¡Y ya lo "B"! Un sueÃ±o de todos

Se imaginan otro Cipo-San Martín de Tucumán como en aquellos buenos viejos tiempos? ¿O un inédito Independiente de Neuquén-Instituto? Por qué no Roca ante el Lobo jujeño o cualquier coloso del interior… Televisados, obvio, para todo el país y con figuras con pasado en la elite en cancha. Dirán los puritanos de siempre que no tendría el mismo sabor ni valor que subir por mérito deportivo. Que no es lo más prolijo ni justo. Pero, en un país donde el que no corre vuela, los hinchas de la región firmarían con los ojos cerrados jugar la próxima temporada en la B Nacional, aunque sea así, de carambola como alguna vez Sarmiento, Crucero y varios más dieron el salto a Primera (los famosos ¡10! ascensos). Y, felizmente para ellos, es bastante probable que eso suceda en virtud de la reestructuración de la segunda categoría, que absorbería a la B Metropolitana y al Federal A en un megatorneo al que el grueso llegaría casi “por decreto”.