A Ivana, una luchadora

Sentimos rabia, bronca y tristeza porque sabemos en el momento de tu vida en que te fuiste. Ese momento que supiste construir luego de transformar el dolor y las violencias en tu lucha, nuestra lucha. Sentimos rabia, bronca y tristeza, Ivana, porque te fuiste por las secuelas que te dejó el machismo en tu cuerpo, ese que sufrió los golpes de puño de tu ex pareja Mario Garoglio, los del Estado, que no intervino cuando era necesario, y los de la Justicia, que lo condenó y no lo buscó cuando se fugó.