A Pampita no le cierra el horario que le dio Telefe

Como si fuera poco, la modelo no está contenta con ir a las 19 en vivo, ya que ella prefería la franja de las 11. Fuentes cercanas a Carolina explicaron que su disgusto está relacionado con que ella está muy presente en la vida de sus hijos, y en caso de tener que salir con su programa durante la tarde no podría compartir tiempo con ellos. “Salir a las 19 le implica a Pampita no ver a sus hijos por la tarde y no acompañarlos a la hora de la cena y de ir a dormir, por lo que ella sostiene que no puede permitirse hacerlo”, argumenta el artículo.

La misma publicación explica que la ex de Benjamín Vincuña estaría negociando con las autoridades del canal para que su ciclo sea completamente grabado y no en vivo. De esta forma, Pampita aprovecharía el tiempo en el que sus hijos están en la escuela para llevar adelante el envío. Por el momento, los directivos del canal de las pelotas siguen evaluando el pedido de la modelo.

Carolina Ardohain desembarcará en la pantalla de Telefe con la segunda temporada de su ciclo propio, emitido durante el año pasado en la señal KZO. En esta oportunidad, la morocha estará acompaña por Sol Pérez, Barbie Simons, Angie Balbiani y Luis Piñeyro.

El programa ofrece entrevistas en vivo con los personajes de la farándula y las últimas noticias del mundo del espectáculo.

16/4 Es la nueva fecha en la que debutaría la ex de Benjamín Vicuña en el canal de las pelotas.