Acuña y un sueño Mundial

Hace ocho años, Marcos Acuña tenía 17 y un bolsito con poca ropa y mucha esperanza. Cansado de que lo despierten de ese sueño recurrente en cualquier potrero del país, el de ser futbolista, estuvo a punto de tirar la toalla. “Ya está, mami, no me quiero probar más. No gastes más plata…”, le dijo a Sara, la responsable de criarlo con el mismo amor por la pelota que por el sacrificio, ese que ella le mostraba al juntar cada pesito para poder mandarlo en micro hasta Buenos Aires a probar suerte. “Andá, puede ser la última oportunidad”, le pidió. Y su hijo le hizo caso.