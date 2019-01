Pro Documents es una empresa dedicada a la gestión de recursos propios y contratados, auditoría, control de calidad, logística y optimización de sistemas administrativos y de gestión. “Somos los únicos que prestamos un servicio clave, y somos los únicos porque tenemos mucha experiencia en la industria”, se entusiasma el titular del estudio, Pablo Gizzi, al hablar del emprendimiento que lleva adelante hace 6 años.

Los clientes con los que opera el estudio (como Emerson, Matex, Enod, Transporte Reynoso) son aquellos que deben presentar documentación y certificaciones ante estudios auditores, sindicatos, organismos del Estado, calificadoras de normas o riesgos, entre otras.

Saber es la clave

“Básicamente, la diferencia fundamental radica en que tanto yo como el resto las personas que trabajan conmigo tenemos conocimientos operativos en actividades de perforación y servicios. Es decir, sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando vamos al campo ya sea en un equipo de perforación, workover, pulling, qué es y qué se utiliza en un DTM, una operación de perfilado, punzaje, estimulación ácida o hidráulica, coiled tubbing, wireline, etc.”, explica Gizzi, y aclara que el fuerte de la empresa es el armado de legajos, la presentación de carpetas, la carga en los sitios de los estudios auditores, la recepción de auditorías y el control de los subcontratistas.

Más allá del armado de legajos requeridos para diferentes tipos de equipamiento liviano o maquinarias pesadas, los estudios que trabajan en este rubro suelen tener una distancia entre el escritorio y el campo. “Esto es muy importante, ya que para cada tipo de operación se utilizan determinados equipos, capacitaciones, certificaciones de equipos, etc., que ninguno de los estudios auditores (Oreste, Poma, Pemp, etc.) conoce”, comenta.

“Pasa mil veces que te presentan documentación de un contratista con una determinada nómina de personal y equipos que luego resulta que no están en las condiciones que declaran. Más de una vez me encontré con camiones que supuestamente estaban verificados hace dos semanas y cuando los encontrabas en un pozo o en una base, tenían las gomas destrozadas (ejemplo: un transportista chico que tiene un solo juego de gomas en buen estado y lo va cambiando de camión para verificar. El mismo caso de los taxistas que se prestan el matafuego para ir a verificar)”, ejemplifica el contador, y cierra: “Según la ley de Murphy, los accidentes ocurren con las excepciones”.

Riesgos

El incumplimiento de una norma muchas veces pasa desapercibido. Un error puede desatar una tragedia y en muchos casos ese incidente que puede terminar con una vida, al ser investigado, concluye con una falta que pudo haberse previsto. “Te encontrás con personas o equipos que no están en nómina: aunque parezca mentira, entran a las bases aunque haya guardia, entran igual a los yacimientos. Aunque no estén habilitados o declarados, los dejan entrar igual porque alguien lo pide. Como los estudios auditores no conocen sobre la actividad operativa, no solicitan determinadas certificaciones, inspecciones, permisos y habilitaciones que deben acreditar ciertos equipos para operar, por ejemplo inspecciones y END de eslingas, válvulas y piezas críticas de equipos. Una eslinga de una grúa o malacate sin certificación o sin ensayos (o vencidos) es un peligro real”, advierte.

Según la legislación argentina, bajo la figura de responsable solidario se puede llegar a una instancia judicial en la que una operadora, máximo responsable de una operación en el campo, termine siendo responsable de un accidente en la que un subcontratista haya operado con negligencia. Gizzi agrega: “Hoy existe personal realizando actividades y que no está trabajando bajo convenio petrolero, lo que no sólo afecta al trabajador sino que además, por responsabilidad solidaria, afecta a quien lo contrata y a toda la cadena hasta llegar a la operadora. El problema es enorme y no todos toman consciencia de eso”. En este contexto, recorrer el campo es un valor agregado.