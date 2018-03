"Hoy no se puede hablar de las mujeres. He criado hijas, he tenido grandes amores y es lo mejor y lo que más daño me ha hecho en la vida. Pero automáticamente si decís algo que está mal, se pone en funcionamiento una tenaza con la cual te destruyen. Siempre hay algo que van a encontrar", aseguró Casero.

"Veo por la tele señoritas y señoras que dicen: ‘Hay que matar al macho’ y lo escriben en la pared. Están tan locas como los tipos que le hacen daño a la mujer o como la mujer que le hace daño a un tipo. Estamos apostando a la violencia en lugar de apostar a la no violencia, es un horror", sentenció el actor.

Además se refirió a las críticas que varias famosas le hicieran a Facundo Arana cuando dijo que la mujer recién podía sentirse realizada teniendo hijos: "Facundo Arana dijo algo que puede estar equivocado por su creencia, pero le decían que se cuidara. Y cómo le vas a decir ‘cuidado’ por lo que piensa, ¿cómo una persona va a tener cuidado por lo que piensa?".

