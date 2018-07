Amores cruzados

La novedad sorprendió a todos, principalmente porque el congresista es ex pareja de Nicole Neumann, quien actualmente tiene una relación con un ex novio de la cantante, el empresario Matías Tasín.

“Jimena Barón estuvo chapando hasta altas horas de la madrugada con Facundo Moyano en el vip. Y se fueron juntos”, comentó la polémica panelista, y continuó diciendo: “Esto fue el viernes a la noche. Jimena está reventada. Igual, hace mucho que le gustaba Moyano. A él le encantan las famosas y después se enoja porque lo nombramos en Los ángeles de la mañana”.

Barón ya había dado indicios de que le gustaba el diputado cuando durante el debate por la legalización del aborto tuiteó: “Che y ahora que me fumé toda la transmisión, me re gustó un diputado que encima votó a favor de la despenalización. Da o no da?”. Si bien no dio nombres, los chimenteros dejaron entrever que se trataba del ex de Nicole.

Sin embargo, Jimena salió a desmentir la versión de la esposa de Diego Latorre en Twitter, al igual que lo hizo cuando la vinculó con Juan Martín del Potro. “Me favorece ampliamente que digan batatadas porque la verdad sigue de vacaciones. Feliz semana a todos!”, escribió. ¿Realmente estará diciendo la verdad?.

La desmiente: La cantante usó Twitter para desechar el rumor iniciado por Yanina Latorre.

Estás con mi ex: Nicole actualmente está en pareja con el ex de Jimena, el empresario Matías Tasín.