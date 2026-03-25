Cayó preso en Brasil un chacal neuquino buscado desde 2024

Desde Zapala, lo habían declarado prófugo por los abusos sufridos por una adolescente. La Policía Federal Argentina hizo un intenso trabajo y logró atraparlo.

Un chacal neuquino que cometió numerosos abusos en perjuicio de una menor de 15 años en el Bosque Comunal de Zapala fue apresado por la Interpol en el vecino país de Brasil. De inmediato, la Policía Federal Argentina (PFA) y el Ministerio de Seguridad Nacional se pusieron a disposición para realizar la extradición y el prófugo ya llegó a nuestro país. ¿Qué delitos le imputan?

La búsqueda del hombre se remonta a 2024, luego de que incumpliera varias pautas de conducta establecidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino. Luego, ya no pudo ser ubicado en los domicilios que había brindado y la fiscal Laura Pizzipaulo se vio obligada a declararlo prófugo y pedir su inmediata detención.

En este marco, los efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA llevaron un intenso trabajo y se encargaron de mantener un contacto permanente con los integrantes de la Interpol.

Había abandonado el país por Corrientes

Desde la PFA resaltaron que la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones inició un seguimiento del sospechoso y su posible aguantadero en el exterior. “Consecuentemente, los agentes de la citada dependencia procedieron a la difusión de aquella orden en el plano internacional mediante la publicación de una Notificación de Índice Roja de Interpol. Paralelamente ejecutaron amplias tareas de inteligencia y realizaron una compulsa en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones”, resaltaron sobre la minuciosa labor desarrollada en los últimos meses.

Gracias a todas estas medidas, comprobaron que el chacal neuquino había abandonado el país rumbo a Brasil. Al respecto, apuntaron que “se pudo establecer que el forajido registraba una salida hacia la República Federativa de Brasil de forma terrestre, habiendo utilizado un paso fronterizo de la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Los servidores públicos argentinos dieron lugar a informar de ello a la Oficina Central Nacional (OCN) Brasilia, cuyo personal consiguió localizar y apresar al referido imputado”.

tribunales-zapala -VALIDA 1200- La fiscalía de Zapala le formuló cargos al ladrón "vintage" de esa ciudad neuquina.

Apenas se produjo la detención del hombre, de 31 años, se agilizaron los trámites para su extradición y, en las últimas horas, la PFA confirmó que el operativo se cumplió sin inconvenientes. Precisaron que “vía conducto diplomático, las autoridades interventoras remitieron la formal demanda de extradición a Brasil, la cual resultó aceptada y se llevó a cabo en el transcurso de las últimas horas a través de un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery hacia la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina. En la mencionada ciudad brasilera los efectivos de la PFA asumieron su custodia y traslado a nuestro país”.

Chacal de Zapala atrapado en Brasil

Incumplió todas las pautas de conducta

En cuanto a los hechos de abuso que se le atribuyen al prófugo, habrían ocurrido antes de 2022 y el proceso se vio demorado debido a que incumplió las medidas establecidas por el MPF. Sobre la víctima, la PFA resaltó que sufrió “daños físicos como así también psicológicos”.

Chacal zapalino detenido en Brasil

Asimismo, resaltaron que el imputado “desobedeció las órdenes judiciales que consistían en abstenerse de realizar todo tipo de actos de perturbación, intimidad y violencia sobre la atacada. También incumplió el hecho de acercarse hacia ella o a su domicilio en un radio de 100 metros y de comunicarse a través de las redes sociales”.