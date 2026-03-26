Se rompió un caño de agua "no declarado" en medio de la obra de Avenida Mosconi: los barrios afectados

El EPAS avanzó en la reparación de la cañería, pero la normalización del servicio podría extenderse hasta la noche. ¿A qué zonas afecta?

Este jueves, a primera hora de la mañana, un caño de agua sufrió una fisura en medio de los trabajos que se llevan adelante en la obra de la Avenida Mosconi en Neuquén. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) avanza en su reparación, mientras hay ocho barrios afectados por la provisión de agua potable, que podría normalizarse hacia la noche.

La cañería de distribución de agua potable se dañó en la intersección de la avenida con la calle Pampa . Según se informó oficialmente, desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó a las 7.

Para llevar adelante los trabajos fue necesario detener el sistema de agua potable del río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

Martín Giusti, coordinar general del EPAS, informó que se espera concluir con la reparación cerca del mediodía “pero el servicio recién se normalizará en horas de la noche, ya que primero la cañería debe presurizarse”.

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El organismo provincial aclaró que "la cañería afectada es bastante antigua, por lo que no existía registro de su existencia", en tanto que la Municipalidad de Neuquén también confirmó dicha información.

"Es importante destacar que este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar", expuso el EPAS.

"Desde el EPAS se recomienda a los usuarios extremar el cuidado del agua, priorizándola únicamente para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario (0800-222-4827), disponible las 24 horas", concluyeron.