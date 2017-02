Andrés Nara despachó a su novia en vivo

En septiembre del año pasado, Andrés y Cari Nara anunciaron que se iban a casar para el Día de los Enamorados. Aunque ya habían suspendido la boda, nadie se imaginaba que, justo ese mismo día, él iba a terminar la relación y frente a todo el público de Intrusos.

Según dijo en el programa de Jorge Rial, estaba cansado de los celos de la cantante y de su exposición mediática. Pero el principal motivo sería comenzar a recomponer la relación con sus hijas.

“Tu locura es estar en los medios y eso me parece correcto, pero ¿a base de qué? Lo nuestro no tiene mucho sentido. Nuestra relación es muy delicada por las grandes peleas que tenemos”, expresó Andrés dejando un clima de incertidumbre. Fue entonces cuando Marina Calabró preguntó lo que todos en el piso se cuestionaban: “¿La estás dejando?”. Y para tristeza de Cari, la respuesta de su ahora ex prometido fue letal: “A mí la verdad que en esta situación no me interesa seguir”.

“No me podés dejar en vivo. Me está dejando en un lugar horrible”, suplicó entre lágrimas Cari, con el corazón roto en San Valentín.