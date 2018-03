Andy y Anamá hicieron las paces y se emocionaron

“Cuando leí tus tuits pensé que me hacías responsable de algo que no tenía registrado, me puse a la defensiva, y me salió el rechazo de decir ‘piró Anamá’. Pero al día siguiente, el tema seguía creciendo, entonces internamente empecé a ponerme en el lugar de ella. Podía decir ‘no tengo nada que ver’ o ‘le respondo y le doy mi punto de vista’, entonces decidí escribirle una carta y, entre otras cosas, le dije que este adulto de 47 puede decirte ‘disculpame’”, relató el conductor, quien dejó caer algunas lágrimas.

Ferreira, también movilizada, habló de lo que la condujo a expresarse en Twitter. “Por muchos años tuve algo que me fue doliendo y cuando vi tu programa del sábado en el que hablabas de bullying, sentí que tenía que decirlo”, contó antes de fundirse en un abrazo con Kusnetzoff, lo que dio por sellada la reconciliación.

