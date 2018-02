“Estoy ansioso y con ganas de entrar. Se da en un partido complicado pero nosotros vamos a tratar de desarrollar nuestra idea”, señala el pibe de 19 años desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde el Rojo hoy visita al bravo Rivadavia (en su debut goleó 3 a 0 de visitante a Sansinena).

Nació en Neuquén Capital y se destacó en las inferiores de Sapere. A los 15 debutó en la primera del Funebrero de la mano del “profe Julio Martín y Marcelino Lucuman”, pero fue un destacado torneo de la Araucanía con la selección neuquina lo que lo puso en la gran vidriera. “Tuve dos ofertas: de Independiente de Avellaneda y de Huachipato de Chile. Elegí al Rojo pero no se cumplieron las cosas que prometieron y ahí me fui a Huachipato. Anduve bien, estuve entrenando en Primera y casi debuto. Pero por esas cosas de joven y la cabeza de uno, me volví”, repasa su trayectoria.

Tres partidos en la Primera local del Rojo neuquino le bastaron para llamar la atención de Diego Trotta, que lo sumó al plantel profesional. ¿Qué clase de jugador es? “Aguerrido, que deja todo en la cancha”.

Tanto el DT como sus compañeros le brindaron su apoyo y consejos en los últimos días. “Me piden que esté tranquilo, que demuestre lo que sé, como en las prácticas”, explica quien tiene como referencia justamente a Manolo Berra. “Intento copiar un poco a él. Hablé antes de viajar y me brindó su confianza”. Faltará la experiencia de Berra. ¿Podrá suplirlo Vivanco con su juventud y ganas?.