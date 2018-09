Apple reveló sus nuevos iPhone y el Apple Watch 4

Phil Schiller, vicepresidente de marketing global de la compañía con sede en Cupertino, presentó primero sus dos dispositivos más lujosos: el iPhone XS y el iPhone XS Max. El primero tiene un display Super Retina de 5.8” OLED con 2436x1125 píxeles de resolución, mientras que el segundo presenta una impresionante pantalla de 6.5” Super Retina OLED con 2688x1242 píxeles, compatible con HDR10 y Dolby Vision. Ambos son resistentes al agua y otros líquidos, y pueden caerse en una pileta sin sufrir daños, gracias a la certificación IP68. Pero los aplausos se los lleva el procesador: el A12 Bionic es el primer microprocesador de siete nanómetros, todo un logro en el campo de la microingeniería. Corre hasta nueve veces más rápido en los dispositivos y consume 10 veces menos energía. Además, graba videos en 4K con sonido estéreo.

Ambos dispositivos traen en su parte trasera dos cámaras de 12 MP, una gran angular con apertura f/1.8 y una teleobjetivo f/2.4, con nuevos sensores y una tecnología de procesamiento en la que se destaca el Smart HDR, el trabajo en conjunto con la red neural para determinar el tipo de escena en tiempo real, y la posibilidad de variar la profundidad de campo en el modo retrato.

Asimismo se hizo hincapié en la duración de la batería y los ingenieros de Apple consiguieron hasta 30 minutos más de duración que el iPhone X en el nuevo XS, y hasta una hora y media más en el XS Max.

El iPhone XR viene en versiones con 64, 128 o 256 GB de almacenamiento y su precio arranca en los u$s 749, mientras que el iPhone XS como el XS Max vienen en versiones de 64, 256 o 512 GB de almacenamiento, siendo el XS 100 dólares más barato que su hermano mayor: arranca en u$s 999. El XS Max, por último, arranca en u$s 1099.

Más allá del esperado anuncio de los iPhone, la primera presentación que se realizó en Cupertino fue la del Apple Watch Series 4. Una de las principales novedades de este año es que las pantallas son un 35% más largas que el anterior y mide 40 milímetros menos que el Series 3. Además, es ocho veces más rápido ya que contará con un procesador de 64-bit y Dual-Core. Otra de las novedades que dejaron a todos impresionados fue que el nuevo Apple Watch detectará caídas de quien lo lleve consigo y, si tras un minuto no registra un nuevo movimiento, llamará automáticamente al servicio de emergencias. Con respecto a la salud, también podrá detectar si baja la frecuencia cardíaca o si el corazón late en forma irregular. Y podrá hacer electrocardiogramas.

El Samsung Galaxy Note 8 se actualiza

Samsung lanzó la actualización de firmware para los Galaxy Note 8 y Galaxy S8. Esta versión, que ya comenzó a llegar a algunos países europeos, no sólo lleva el último parche de seguridad sino que, además, los usuarios del Note 8 comprobarán con alegría que también incluye dos funciones que ya vimos en el Galaxy S9: los mencionados AR Emojis (recreación 3D de nuestro rostro) y la cámara súper lenta. Esta última función genera que el celular sea compatible con la grabación de videos a 960 fps.