Arde el Muqui-gate

En su ciclo, Nicole Neumann había recibido a Pampita la semana pasada y le aseguró que ella no fue la responsable de que la llamen “Muqui”, por lo que quedó flotando en el aire el nombre de Julieta.

Sin dar muchas vueltas, la blonda le terminó confesando la verdad a la novia de Pico Mónaco. “Está bueno que lo aclaremos”, lanzó primero Prandi. Y luego llegó la declaración más esperada: “Yo te voy a decir quién fue, aunque ella en tu cara te lo desmintió. Es la misma Nicole”. Después, poniendo un poco de paños fríos agregó que no cree que Nicole “lo haya hecho con la intención de lastimarla”.

Posteriormente se defendió y contó que estaba furiosa por la acusación. “Yo me enojé. No estaba mal de tristeza. Pero yo soy la Justicia, necesito que las cosas sean justas. Es feo que te señalen por algo que no hiciste. Yo no lo iba a decir, pero el otro día salió públicamente. Lo dijo Luli (Fernández) en el programa de Pamela David”, contó la ex modelo.

Durísma: “Te pido perdón por haberlo usado. Hay otra persona que se quiere lavar las manos”, dijo Nicole.

Descargo

Por su parte, Nicole hizo su descargo en su ciclo Tardes nuestras. “Me molesta que la gente sea falsa, haga uso de situaciones, para mofarse, para hablar mal, para todo, y después la juegue durante años de ‘amiga’ y encima salga a tirarle el fardo a otro, cosa que yo jamás en mi vida hice”, dijo la top model en su ciclo que también se emite por KZO.

Yo no puse ningún apodo, se lo decían casi todas las chicas en los backs. ¿Si lo usé?, puede ser, como todas”.