"Armani es un espejo, tengo muy buena onda con él"

“Firmar un contrato era algo que soñaba desde chico, algo que siempre busqué y haberlo hecho en River es una alegría doble”, contó a LM Neuquén el pibe surgido en el Albinegro y con paso por Fernández Oro.

Las impactantes cifras de la cláusula de salida hicieron mucho ruido. Sin embargo, con la madurez que lo caracteriza, el guardavallas de 21 años relativizó el monto.

“Por ahí son números llamativos a la vista de cualquier persona, pero no es algo en lo que yo me fije, porque sé que River es de utilizar este tipo de cláusulas con los chicos del club”, explicó el hijo del Rafa Centurión, un recordado arquero.

La ilusión de dar el salto

Eze se viene destacando en la reserva y haciendo méritos para ser considerado para la Primera División. Siempre medido en sus declaraciones, no niega que se ilusiona con una oportunidad al corto o mediano plazo. “Obviamente, uno trata de dar lo mejor y tiene esperanzas de tener una oportunidad como la de ir a una pretemporada, pero por ahora estoy tranquilo, si se da, buenísimo y, si no, hay que seguir trabajando”, sostuvo quien conserva la pasión por el Capataz y promete asistir mañana al encuentro ante Arsenal por Copa Argentina. “El sábado (por hoy) voy a ir a Cutral Co a ver a Cipo, ojalá que pueda sacar un buen resultado”, nos contó desde Buenos Aires.

Elogia a Armani

Eze tiene la suerte de ver todos los días en acción al arquero del momento, de compartir varias situaciones con Franco Armani, de escuchar sus consejos. “Es un gran arquero y está pasando un momento muy bueno. Es un gran espejo para los más chicos. Tengo muy buena onda con él, es una persona muy humilde y sencilla”, lo ponderó como jugador y persona. Y de cara al Mundial, le dejó sus mejores augurios: “Espero que tenga alguna oportunidad, yo le tengo mucha fe”. Ezequiel Centurión, un número uno.

El uruguayo Mora renovó por 2 años

El delantero uruguayo de River, Rodrigo Mora, llegó a un acuerdo con la institución para extender su vínculo por dos temporadas, informaron fuentes de la negociación.

El arreglo se produjo tras varios meses de conversaciones y la duda instalada por el propio jugador cuando escribió en las redes sociales su deseo de que el partido de anteanoche con Flamengo de Brasil por la Copa Libertadores no fuera el último como jugador millonario.

La continuidad del delantero uruguayo que llegó a River en 2012 ya había sido adelantada por el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, y el entrenador Marcelo Gallardo, pero terminó de confirmarse ayer después de limar las últimas diferencias.