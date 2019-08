Atacó a cuchillazos a un joven que caminaba junto a su ex pareja

El autor del hecho se dio a la fuga, pero no tuvo más opción que entregarse poco después en el Ministerio Público Fiscal, ya que no sólo su ex pareja fue testigo del ataque, sino también otras personas que se encontraban en un taller mecánico de las inmediaciones.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales allanaron su casa el domingo pasado y secuestraron dos cuchillos, aunque no se sabe si alguno de ellos fue el que usó para agredir a la víctima, por lo que están siendo peritados.

La fiscal Betiana Cendón le formuló cargos por homicidio en grado de tentativa, ya que la gran cantidad de puntazos y las zonas donde lo lesionó dan cuenta de que intentó matarlo.

Fuentes policiales indicaron que la víctima llegó en muy mal estado al hospital de Bariloche y fue operado de urgencia, debido a que las lesiones afectaron arterias y órganos vitales. El joven permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

LEÉ MÁS

No vio a su hijo de 8 años jugando y casi lo atropella

Tragedia al volante: un joven de 27 años murió en un brutal vuelco