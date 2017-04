ATEN y sus ruidos internos

La continuidad de las clases luego de 23 días de paro docente se verá hoy -de alguna manera- interrumpida parcialmente por una discusión institucional, más bien de corte interno, sobre realizar o no las jornadas educativas que se hacen todos los meses. Las clases se retomaron el lunes y, por el calendario, la jornada institucional se tendría que llevar a cabo hoy. El gobierno provincial, a través de sus dos vocales en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y de la presidenta Susana Ferro, propuso suspender los encuentros en toda la provincia para garantizar las clases. ATEN históricamente defendió la realización de las jornadas, pero esta vez hubo una suerte de visto bueno inicial en el marco de la negociación por la devolución de días descontados por el paro. La primera en poner el grito en el cielo fue Angélica Lagunas, titular del sindicato en Neuquén capital y disidente (con ciertos matices) de la conducción de Marcelo Guagliardo. Bastó eso para que los directores y demás seccionales gremiales resistieran la medida del Gobierno, en este caso, con mayoría por voto doble de la presidenta del CPE. En definitiva, un día más sin clases no resuelve la cuestión de fondo, pero hace a la imagen positiva y negativa del gremio y los docentes. ¿No era más fácil ceder un día de jornada al mes y discutir la devolución de días en un marco menos tenso? La gente, por lo general, hila grueso. Y otra vez no dar clases (a pesar de la legalidad de la jornada) luego de un mes con las aulas vacías es una estocada a la legitimidad social. Pero la cosa no termina ahí. En la semana seguirá con ATE y los porteros. Resulta que ahora los estatales desconfían del Gobierno y de la medición de la inflación. Una desconfianza después de haberle estrechado una mano casi ciega.