Autos y camionetas desde $7.000.000: cómo comprar online los vehículos de flota del Congreso

Son 20 modelos que trasladaron durante años a funcionarios de la Cámara de Diputados. Cómo participar.

En los próximos días sale a remate una parte de la flota de autos oficiales de la Cámara de Diputados: se podrán comprar autos y camionetas desde $7.000.000 en una subasta online del Banco Ciudad. Se trata de unidades que durante años trasladaron a funcionarios del Congreso y que ahora se ofrecen en lotes especiales, con bases que resultan tentadoras frente a precios del mercado de usados, aunque con el desgaste lógico de vehículos intensamente utilizados.

Entre los lotes aparecen algunos modelos que fueron un clásico de las flotas oficiales: Volkswagen Bora y Vento , además de Chevrolet Prisma, Spin, Cruze y S10 , Peugeot 408 , Ford Ranger y Renault Kangoo , entre otros. Son en total 20 vehículos de la flota del Congreso , agrupados bajo una operación puntual del Banco Ciudad, que se ocupa de la comercialización y la plataforma tecnológica para la subasta online .

El precio base más bajo arranca en torno a los $7.000.000 , y corresponde a sedanes como el Volkswagen Bora 2010 o el Vento 2008 , ambos con motor naftero y con detalles de uso y piezas faltantes. Otros modelos, como los Chevrolet Prisma y Spin 2014, o el Peugeot 408 2013, se ubican algo más arriba, pero siguen dentro de un rango considerado atractivo para quienes buscan un vehículo barato para uso particular o para trabajo liviano.

En el caso de las camionetas, la estrella es la Ford Ranger doble cabina 4x2 modelo 2014, que tiene un precio base cercano a los $16.000.000. También figuran utilitarios como el Renault Kangoo y pickups medianas destinadas originalmente a tareas de apoyo logístico del Congreso. Son unidades que, por estado y kilometraje, se recomiendan como herramienta de trabajo.

Chevrolet Prisma de la Cámara de Diputados que subasta el Banco Ciudad. Banco Ciudad

Antes del remate, los lotes se podrán ver de manera presencial en la Ciudad de Buenos Aires: una parte se exhibirá en el subsuelo del Anexo del Congreso, sobre Avenida Rivadavia 1841, y el resto en un predio de Pasco 650, también en CABA.

Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

La subasta se realizará el viernes 5 de diciembre, entre las 12 y las 17, a través de la plataforma de remates públicos del Banco Ciudad. Para intervenir es obligatorio registrarse como usuario en el portal de subastas del Banco Ciudad y completar los datos personales. Una vez dentro, hay que buscar la subasta Nº 3766, correspondiente a los vehículos de la flota del Congreso, y adherirse a las condiciones de venta.

Ford Ranger de la Cámara de Diputados que subasta el Banco Ciudad. Banco Ciudad

El paso siguiente es realizar un depósito en garantía o caución, cuyo monto está atado a los lotes en los que se quiera participar. Ese dinero se transfiere desde una cuenta bancaria del mismo titular que se inscribe en la subasta y el comprobante se adjunta en la misma página del Banco Ciudad. Si la oferta no resulta ganadora o finalmente no se oferta, el banco reintegra la suma dentro de los días hábiles siguientes al remate.

El día del remate, la subasta online se habilita en el horario indicado y las ofertas se cargan únicamente a través del sitio, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Cada usuario puede mejorar su postura todas las veces que quiera y la plataforma muestra en tiempo real el monto de la oferta más alta y la posición de cada participante. Las ofertas son irrevocables e irretractables.

Peugeot 408 de la Cámara de Diputados que subasta el Banco Ciudad. Banco Ciudad

Qué autos y camionetas se ofrecen en la subasta

Dentro de la subasta de la flota del Congreso se destacan varios modelos que hoy siguen teniendo buena salida en el mercado de usados. Entre los autos más “económicos”, con bases alrededor de los $7.000.000, aparecen el Volkswagen Bora 2.0 modelo 2010 y el Volkswagen Vento 2.0 2008. También figuran el Chevrolet Prisma 2014 y la Chevrolet Spin 2014, con bases cercanas a los $7.700.000 y $8.000.000, pensados como vehículos familiares o para transporte urbano.

Chevrolet S10 de la Cámara de Diputados que subasta el Banco Ciudad. Banco Ciudad

Luego se ubican el Chevrolet Cruze 2013 y el Peugeot 408 2013, con precios base cercanos a los $8.500.000. Son autos con motores más potentes y mayor nivel de equipamiento, pero que llegan a la subasta con signos de uso intenso, pequeños golpes, faltantes y detalles estéticos que cada interesado deberá considerar.

Del lado de las camionetas, la Ford Ranger doble cabina 2014 es la más llamativa, con una base que ronda los $16.000.000, pensada para quien busca una pickup mediana de trabajo. A esto se suman la Chevrolet S10 y la Renault Kangoo, que completan la oferta de vehículos pensados para uso profesional.

Quien resulte adjudicatario deberá pagar primero una seña del 20% del precio final, más la comisión del 10% + IVA que cobra el Banco Ciudad por la operación, y luego completar el saldo restante dentro del plazo fijado por la entidad. Los pagos se hacen por transferencia o billeteras virtuales, siempre desde cuentas del titular que participó en la subasta. Recién entonces se inicia la gestión de transferencia del vehículo, con toda la documentación emitida a nombre del comprador.