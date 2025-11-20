Trabajaba en una concesionaria, robó cerca de 20 autos y se puso una agencia trucha para venderlos

El empleado y su concuñado fueron detenidos después de resistirse a golpes. Los detalles sobre cómo pudo robarlos.

Los autos fueron robados por el empleado de la concesionaria con la colaboración de su cuñado, quien también había trabajado en el local.

Un insólito hecho fue descubierto tras el robo de varios automóviles de una concesionaria. Aprovechando que tenía a su cargo el ingreso de los autos usados que llegaban como parte de pago a una concesionaria de Pilar , un trabajador ideó un plan: no registrar varios de esos autos y derivarlos a una agencia de autos trucha que montó junto a su concuñado .

La maniobra se repitió al menos seis veces hasta que ambos fueron descubiertos, detenidos y acusados de administración infiel.

Los protagonistas de este insólito hecho son Rodrigo A. y Martín H.M. quienes quedaron detenidos este miércoles por pedido del fiscal de la UFI N°4 de Pilar Andrés Quintana, quien le endilga al primero, el empleado de la concesionaria que le robó a su jefe , el delito de administración infiel .

Los delincuentes fueron acusados de resistencia a la autoridad: los dos se opusieron a las piñas al arresto de parte de los agentes de la Sud DDI Pilar de la Policía Bonaerense.

Ahora, no fueron acusados por robo, “porque siendo empleado la calificación legal es administración infiel, que es una defraudación, no un robo. Pero tiene la misma pena máxima de 6 años de prisión”, consignaron a Infobae fuentes de la investigación.

El modus operandi para robar los autos

Antes de caer preso, Rodrigo A. era encargado de ingresar los autos que la gente daba en parte de pago a la concesionaria ubicada en el kilómetro 51.200 de la Autopista Panamericana en Pilar.

Robo en la consecionaria

“No los ingresaba al sistema, se quedaba con la documentación y se los daba a un vendedor amigo. Nunca entraban al sistema de la agencia y, entonces, nadie se daba cuenta. Así se puso su agencia de autos usados", contaron sobre la modalidad las fuentes del caso a este medio.

La investigación comenzó con la denuncia del apoderado de la firma Autonort, quien el pasado 25 de septiembre reportó ante las autoridades la sustracción de seis vehículos y toda la documentación original de la empresa. De acuerdo con el apoderado de la firma, el faltante fue detectado en el área de logística de la compañía.

Tras diversas tareas de campo, toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, los agentes de la DDI identificaron como autor del hecho a un jefe de área de la firma, quien habría aprovechado su cargo para sustraer varios autos y ofrecerlos para su venta en una agencia dedicada a la compra y venta de vehículos.

Ese local fue allanado el pasado 3 de octubre de 2025, recuperándose en aquella ocasión un Nissan Versa y procediéndose a la clausura del comercio por carecer de la documentación habilitante.

Pero había más. La investigación, con tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, permitió ubicar una segunda agencia de autos ubicada en la calle Coronel Cárdenas al 100, también en Pilar. Ahí trabajaba el principal implicado junto a otro sujeto, su concuñado.

Ante estos indicios, el fiscal Quintana dispuso el allanamiento urgente del lugar. Se iba a hacer el martes, pero no los encontraron en el lugar, por lo que se pasó el procedimiento para este miércoles. No fue sencillo, sobre todo para los policías que debieron resistir las piñas de los dos sospechosos.

Empleado detenido

El empleado infiel se quiso ir cuando llego la Policía y se resistió a los golpes; el concuñado “se hizo el gil”. Según las fuentes del caso, “cuando escucho que se iba a allanar, dijo que tenía las llaves del lugar, entró y quiso encerrarse, por eso los agentes forcejearon con él y cuando entraron se resistió a las piñas”.

los detenidos

El procedimiento de este miércoles derivó en la aprehensión de Rodrigo A. y Martín H.M.. Como resultado, se procedió al secuestro de un total de 17 vehículos, documentación relevante, tres teléfonos móviles, tres computadoras portátiles, cinco cámaras inalámbricas y una suma de dinero.

Los autos robados

La lista de autos incautados incluye modelos de las marcas Citroën, Renault, Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, Peugeot, Chevrolet y BMW que se encontraban en poder de los investigados. Entre las unidades recuperadas figuran dos Ford EcoSport, dos Peugeot, dos Ford Mondeo, así como un BMW 120i, un Toyota Corolla, una Volkswagen Amarok, entre otros.

Los dos acusados fueron indagados por el fiscal Quintana y quedaron imputados. Ninguno declaró. El concuñado también había sido empleado de la concesionaria defraudada por su pariente.