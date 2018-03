Baggio exige que la tarifa del transporte la trate el Concejo

“Con la derogación de la cláusula gatillo para aumentar la tarifa del boleto de colectivo tenemos la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad, derogamos la posibilidad que se atribuyó el Ejecutivo de aumentar de forma unilateral el boleto y logramos que esa atribución se discuta nuevamente en el Concejo Deliberante, como nunca debió perderse”, detalló Baggio.

Dijo que el aumento de tarifa debe discutirse “a libro abierto, en el ámbito más representativo de la ciudad y no como se viene haciendo hasta ahora, en una mesa chica entre el intendente y los dueños de la empresa concesionada”.

Sobre el posible veto anunciado, Baggio describió: “El intendente fue uno de los autores de la Carta Orgánica Municipal, donde se establece que es potestad de los concejales fijar tarifa”. Y agregó: “Quiroga fue convencional constituyente, por eso me intriga el argumento que pueda usar para fundamentar el veto, ya que no hay nada que lo sostenga. Es facultad legislativa y no ejecutiva, eso está más que claro”.