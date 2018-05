"El informe técnico es contundente y lapidario sobre la calidad del agua desde Arroyito a la preconfluencia. En algunos puntos, de 36 muestras que hizo el departamento científico del Prefectura se detecta que hay hasta 80 veces más de los permitido de la materia fecal de escherichia coli", sostuvo Baggio en diálogo con LU5.

Explicó que estos estudios se originaron por un amparo ante la Justicia en conjunto con el diputado Mariano Mansilla en febrero ante la Justicia Federal.

"En la desembocadura del arroyo Durán hay 80 veces más de lo permitido de materias fecales. Para graficar, los neuquinos estamos tomando agua del inodoro, esta es la realidad", señaló Baggio.

El concejal señaló que no le sorprenden los resultados del informe pero que lo lamenta y abogó porque se tomen medidas urgentes.

En balnearios, el uso razonable es de 200 partes, en un sector se detectó 16.000 partes.

"Siempre se decía que el balneario iba a estar mejor cuando el caudal aumente. Esta pericia lo que hace es traer calidad en cuanto a la condición del río y la calidad contaminante", agregó.

Al tiempo que acusó a la AIC de no multar "ni una sola vez en 30 años a ningún organismo. Y no lo ha hecho por la relación con el Gobierno provincial".

"La contundencia del informe es total. Ya no hay dudas. El EPAS y la AIC han dicho que no tenían rigor técnico. No podrá hacerlo en este caso", aseguró el edil e indicó que "este informe establece en la cantidad de veces que se excede el número permitido. En balnearios, el uso razonable es de 200 partes, en un sector se detectó 16.000 partes".

Baggio comentó que con Mansilla presentarán una medida cautelar para que la contaminación cese y a proponer un veedor judicial en las plantas de tratamiento.

