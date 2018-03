Bajaron a un intruso

“No soy más un intruso. Se cansaron de mí y me echaron”, contó el ex panelista a La Nación.

Sobre los posibles motivos de su baja, Tartu declaró: “Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco, y me parece que eso molestaba”.

En su relato, el periodista agregó que en más de una oportunidad fue advertido por allegados a Liliana Parodi, gerente de programación de la señal, pero él jamás hizo caso.

El ex intruso explicó que aunque recibió el apoyo de Jorge Rial, el conductor no pudo evitar su despido. “No tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí”, confesó.

Por último, desacreditó la versión que hicieron circular desde el canal del cubo, en la que aseguraban que lo habían echado porque superpuso sus vacaciones con las de Damián Rojo, otro integrante del equipo. “La verdad es que querían limpiarme y, bueno, lo hicieron”, resumió.