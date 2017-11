Bajó a Morrissey

Había salido en su defensa por las denuncias de abuso. Grinbank no producirá el show del famoso cantante luego de que el británico "avalara" a Kevin Spacey.

Buenos Aires.-Los fanáticos de Morrisey en el país deben estar furiosos. Pero a no quejarse demasiado, porque hay motivos fuertes para que su ídolo no haga una nueva visita. Es que el empresario Daniel Grinbank anunció que cancelará las negociaciones para traer al país en 2018 al músico británico por sus polémicas declaraciones a un medio alemán en las que defendió a Kevin Spacey, el famoso actor de House of Cards acusado de abuso sexual.