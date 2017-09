Barby Silenzi se olvidó de todo y se prendió fuego

Señalada como la tercera en discordia entre el Polaco y Silvina Luna, y luego de un cruce picante con Francisco Delgado, Barby Silenzi dejó la polémica atrás e incendió todo con una producción ultra hot. Hace poco, la bailarina relató un momento incómodo con Luna en un boliche. “Me vino a hablar después de que yo le hiciera un chiste al Polaco. Se me abalanzó y me dijo que era muy celosa”, relató. Por otro lado, desmintió al ex GH Delgado -tiene una hija con él-, quien reveló que Barby “se derrite por el Polaco”. “Lo que faltaba: Francisco es mi psicólogo. No estoy enamorada”, aclaró.