Beto Casella y Yanina Latorre, a cara de perro

Buenos Aires. Beto Casella fue invitado a Los ángeles de la mañana y tuvo un intenso cara a cara con Yanina Latorre, a la que está enfrentado desde hace tiempo, quien afirmó que en Bendita TV “le dan duro” con los informes. “Fueron años y años de darme al pedo. Hay alguien ahí que me odia”, se quejó Yanina. El conductor negó los dichos de la rubia y le comunicó que en su programa nadie está “obsesionado”. Latorre retrucó: “Editan lo negativo y todas tus cotorras, que son unas chupamedias, me dan y me dan. Yo no lo veo pero me avisan”.