"Cada audio es la muerte"

En un mano a mano con Jorge Rial, el ex futbolista reveló: “Cometí un error, pero no entiendo por qué tanto daño: hay dos chicos. Pasé momentos adversos, pero nunca así… Yanina es mediática y parecía que ella llevaba todo, y no es así: yo llevaba un proceso por dentro. A veces tomamos decisiones no tanto con la cabeza. Cuando se hizo público todo, tomé conciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha. No es que lo hice sin pensar, pero a veces uno comete un exceso”.

Relación inestable: “Están muy difíciles las cosas entre nosotros. Yo estoy acabada”, dijo la panelista.

Embed

Luego del paso de Diego por el ciclo de América, la panelista se mostró angustiada en Este es el show. Entre lágrimas, la rubia explicó su situación: “Mis hijos no pueden más y esto no está siendo fácil. Hoy a la mañana vivimos un cuadro espantoso con mi hija y mi hijo, que no voy a contar. Ellos tienen mucha vergüenza y creo que llegó a un límite. Tienen que parar, porque mi marido no es un asesino. Y no lo estoy justificando. Esto se convirtió en una burla y él no es un corrupto. Me cagó a mí, pero yo decido qué hago. Se están cagando en una familia y digan lo que digan, esto es una familia”.

Embed

Una pesadilla: “Estoy en una crisis, estoy buscándome. Estoy mal, triste y con angustia”, reveló Diego.

Sobre Natacha Jaitt, Yanina argumentó: “Cada vez que sale un nuevo audio tiemblo, es como la muerte. Encima hay portales que me arroban para que los escuche. No sé por qué tanto ensañamiento por parte de ella, yo no le hice nada. El reverendo mal nacido que me cagó fue Diego, ¿qué le hice a ella?”.