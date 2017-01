CALF absorberá el nuevo incremento nacional de la luz

NEUQUÉN

La cooperativa CALF absorberá el aumento mayorista de la electricidad que anunció el ministro nacional de Energía, José Aranguren, para que no impacte en el bolsillo de los vecinos. El presidente de la entidad, Carlos Ciapponi, dijo que tienen “estabilidad” para soportar ese incremento y temen que un nuevo golpe sobre los consumidores lleve a muchos a dejar de pagar sus facturas.

Aranguren anticipó que a partir del 1 de febrero subirá en el precio de generación y transporte de la electricidad, aunque no adelantó cuánto. Ciapponi explicó que ese anuncio “es un supuesto de un incremento que no sabemos si efectivamente va a ocurrir” y estimó que, de concretarse, no sería significativo para Neuquén.

“Va a ser seguramente para las jurisdicciones de Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y entiendo que para nosotros, si hay algún ajuste del precio al que nos van a vender, va a ser mínimo”, precisó. A su vez, señaló que en marzo, cuando le llegue a CALF la nueva facturación verá si tiene algún aumento o no. “Pero eso no lo vamos a trasladar a los usuarios porque nosotros estamos bien con nuestra renegociación local, que no tiene que ver con eso, y ya sería demasiado”, agregó.

Recordó que la cooperativa aún no aplicó el 40% de incremento a nivel local por el que estuvieron “tanto tiempo negociando con el Municipio y que ha sido noticia tanto tiempo”. Esa suba llegará a los vecinos con la próxima factura de febrero (ver aparte).

“Si tenemos que absorber algo, lo vamos a hacer, porque la cooperativa está estabilizada económica, financiera y técnicamente. Necesitamos darles tranquilidad a los vecinos y mantener el nivel de pago que tenemos en Neuquén, que es muy bueno”, indicó Ciapponi.

Razonó que el anuncio de Aranguren responde a que “todavía tenemos varias centrales antieconómicas a fuel oil y gas oil que, con el cambio en los combustibles, van a cambiar el costo de esa generación”. Aclaró no obstante que no es seguro que eso impacte en el monto final, “porque los generadores son a los que más le han actualizado los valores y lo más probable que no vuelvan a tocar su precio”.

Consideró que un nuevo tarifazo en el mercado mayorista es poco probable, “porque si no, no podremos pagar; si siguen cobra más cara la energía, se va a complicar y vamos a entrar en una situación en la que la gente va a dejar de pagarnos”. Comentó que en CALF costó “horrores pagar estos meses” y que tuvieron planes de pago y créditos. “Así que no da para más”, opinó.

40 por ciento es el nuevo aumento dispuesto para la tarifa eléctrica en la ciudad de Neuquén.

De la suba del 40% no se zafa: llega en la próxima factura

El aumento del 40% sobre la electricidad que distribuye CALF llegará a los vecinos en unas semanas, con las boletas que vencen en febrero. Para los usuarios residenciales, la suba final rondará un 25% en promedio, según informaron desde la cooperativa.

El incremento se aprobó en noviembre del año pasado en el Concejo Deliberante, en medio de una protesta de los gremios ATE y ATEN. Originalmente, CALF había pedido que fuera del 50%, pero el Municipio redujo la cifra con el argumento de que incluía sueldos exorbitantes para las autoridades de la cooperativa.

Esa suba se aplica sobre uno de los ítems que componen la factura, de modo que un usuario residencial pagará finalmente un 25% más en promedio, según se explicó desde CALF.

El presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, detalló que el aumento alcanzará “un 24, 25 y 26 por ciento en los tres escalones que tiene el usuario residencial, aunque siempre dependerá del consumo: si la gente gasta mucho, se pierde el ahorro”.

Recordó que, en el cuadro tarifario, “los bloques están escalonados; los primeros 300 kilovatts valen una cosa y, a partir de ahí, aumenta muchísimo”.

El incremento de CALF está vigente desde fines de diciembre, pero por la demora en la facturación los vecinos todavía no lo sintieron y lo pagarán recién en la próxima factura.

“Entiendo que el gobierno nacional comunica mal y Aranguren tiene una facilidad para generar enojos. Nosotros no vamos a trasladar costos a los usuarios de Neuquén”.Carlos Ciapponi. Titular de CALF

Los reajustes que se vienen en 2017

El ministro de Energía de la Nación, José Aranguren, anunció el martes en un programa de televisión que se vienen dos nuevas subas en servicios básicos.

El 1 de febrero aumentará el precio de la electricidad y el 1 de abril pasará lo mismo con el gas.

El ministro sostuvo que el incremento de la luz está previsto en “la ley de energía eléctrica” y que el monto se conocerá “dentro de 10 días”, cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) defina las nuevas tarifas “de transporte y distribución y también la que corresponde a la generación, conforme lo establecido en la audiencia pública”.

La Resolución 6/2016, del año pasado, estableció reajustes periódicos en el precio de la luz.