CALF dice que no habrá cortes de luz pese al calor

Neuquén.- Las altas temperaturas registradas en los últimos días despertaron la alarma respecto del sistema eléctrico de la ciudad y la posibilidad de que se registren cortes en el suministro de luz. Sin embargo, ayer desde la cooperativa CALF se aseguró que el sistema soportó la demanda y que, de no mediar ningún inconveniente externo, el suministro está garantizado. “En distribución estamos cubiertos”, explicó ante la consulta de este diario el titular de la cooperativa, Carlos Ciapponi. Sostuvo que por este motivo no se van a producir cortes y aclaró que sólo dos elementos podrían hacer peligrar la normal prestación del servicio: una restricción en la entrega de energía de parte de Nación (que no sucedió) y la presencia de fuertes vientos, algo que tampoco se dio en esta semana.

Por otra parte, el consumo de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén durante estos últimos días de calor se incrementó entre un 18 y 20 por ciento con respecto a igual período del año anterior.

Ciaponni precisó que ese porcentaje hizo que la cooperativa se encuentre al límite de la demanda aunque volvió a aclarar: “A pesar de esta situación, porque hay más usuarios y equipos de climatización, sólo hubo algunos microcortes” que no afectaron a la población. “Ha sido en lapsos muy cortos, porque es más fácil recurrir a una emergencia en baja tensión; teníamos duplicada la cuadrilla de la guardia y mantenimiento, pero es una tarea bastante más sencilla y, como está funcionando tan bien el nuevo centro de operaciones digitalizado, tenemos más facilidad para ubicar el lugar de la falla, eso nos ahorra tiempo de localizarla”, explicó.

Energía

“Alto Valle, estamos hablando del día viernes, entregó 118 mil kilovatios, que es el 27%; el Centro Oeste, que es el que está cerca del centro comercial en el Bajo, 33 mil megavatios, el 26%; Gran Neuquén, que es la instalación que tenemos en la barda, compartida con el EPEN, 32 mil kilovatios, que es el 25%”, puntualizó Ciapponi. Indicó que la Estación Argentina hizo su primer aporte importante con 15 mil kilovatios, que representa un 12%, pero recién ahora esa instalación está a pleno, porque había un alimentador que era provisorio. “Hace solamente 45 días está funcionando a pleno en su capacidad. De la estación del Parque Industrial, dio el 7% y la nueva estación de Nueva Esperanza, 4 mil kilovatios, que no parece importante respecto del resto de los números, pero cuando falta, aunque sea ese poquito, es lo que trae generalmente dolores de cabeza”, apuntó el presidente de la cooperativa.

Por otra parte, destacó el comportamiento de los usuarios en cuanto al ahorro de energía. “Hay que hacer un reconocimiento a los vecinos de Neuquén. Ya el verano pasado hubo un comportamiento bastante serio de parte de la gente, sobre todo a la temperatura a la que utiliza el aire acondicionado. Es notable el ahorro que se produce usándolo en 24 y lo mismo refresca el ambiente, y también la calidad de los equipos que se venden”, señaló.

Pese a esto, se dieron algunas interrupciones en el servicio pero fueron de poca duración. “No se afectó a la población”, indicó CALF.

El viernes, el día de mayor consumo

Desde la cooperativa CALF se indicó que el viernes se dio el mayor consumo eléctrico con 128 mil kilovatios a las 15:30.

El jueves 26 el consumo fue de 117 mil kilovatios a las 16. El sábado, como hay menos actividad económica, bajó a 105 mil, casi 23 mil kilovatios menos, y el domingo, un poco menos: se demandaron 100 mil kilovatios.

Ciapponi señaló que el día de máxima demanda todos los centros de distribución de CALF funcionaron prácticamente al límite de su capacidad.

20 por ciento se incrementó el consumo de energía en Neuquén respecto de enero de 2016.

Habrá un respiro para esta semana

Tanto la AIC como el Servicio Meteorológico Nacional anuncian en sus pronósticos que esta semana las altas temperaturas darán algo de tregua, lo que demandará una menor cantidad de energía.

No serán temperaturas bajas, pero estarán bastante lejos de los 40 grados promedio de los últimos días. Para hoy se espera una máxima de 30 grados; lo mismo para mañana.

El jueves vuelve a subir la marca térmica para alcanzar los 37º pero el viernes baja a 32º. Iguales condiciones se prevén para el sábado, mientras que el domingo la temperatura máxima no superaría los 27 grados.