“Tengo que parar la pelota y necesito frenar. No quiero terminar como mi hermano Rodrigo”, habría revelado el cantante al periodista de Infama Nicolás Peralta.

Justamente, el también movilero del ciclo de América, que se encuentra en Carlos Paz, contó que tenía una entrevista coordinada con Ulises para una publicación durante esta semana. Sin embargo, la nota no se pudo hacer por el gran cansancio del cantautor. “Teníamos todo armado para hacer la nota en un hotel. Pero me comuniqué con el manager de él (de Bueno) y me informó que Ulises hacía dos días que estaba durmiendo”, reveló Peralta al programa.

Papelón

Ya es de público conocimiento que el hermano del Potro sufrió por su adicción a las drogas y que en la actualidad “está limpio”. Pese a ello, en Infama presentaron una nota en la que aseguraban que por su problema de salud se había desmayado en un show que realizó en El Molino Rojo, un histórico boliche de Villa Carlos Paz. Rápidamente, sus seguidores, e incluso su tía Telu, desmintieron lo sucedido y aclararon que Ulises simula desmayarse mientras canta su hit “Dale, vieja, dale”.