Cantoras.ar, un disco federal que reúne la fuerza de 46 mujeres

“Cuando me llamaron por teléfono no podía creer que hayan pensado en mí; me sentí muy feliz y apenas me comentaron del proyecto no lo dudé”, cuenta sobre su experiencia Estefanía Durán, una de las cuatro neuquinas seleccionadas para el disco. Estefanía canta desde que tiene ocho años e hizo su debut en Plaza Huincul siendo una niña junto a Abel Pintos, cuando él tampoco era famoso y era muy chico. Su vida diaria se divide entre un trabajo en la administración bancaria neuquina y su pasión por la música.