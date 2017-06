Centenario les saca el terreno a los dueños que no edifican

Centenario.- Centenario ya no tiene más lugar para crecer y las familias que buscan tierras para hacer la casa propia tienen que esperar varios meses o incluso años para conseguir un lote social. Esta situación llevó a que el municipio de Centenario tuviera que dar de baja a más de 350 terrenos de familias, empresarios y cooperativas que no pagaron o no construyeron viviendas. Esta práctica se hizo siempre, pero se agravó con la falta de tierras.