Chano confesó por qué se separó de Tan Biónica

En un tramo de la entrevista, Agustina Casanova (co-conductora del programa) consideró que el grupo había sido “pionero en un estilo”. Sin embargo, el músico la cortó en seco rápidamente y fue letal: “Fueron pioneros en separar un grupo sin que el cantante estuviera de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto del grupo, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión”.

Enojo:“Cada canción se las di yo. En un momento choqué, ¿y se hicieron los locos?”.

Sin ánimo

Continuando con su descargo contra sus ex compañeros, Chano dio el verdadero motivo de la separación. “Estaban mal anímicamente, confundidos. De ninguna manera podés romper de un día para el otro. De última nos peleamos, no nos bancamos más, pero planeemos un cierre. No fue una traición, fue una estupidez”.

Por último, fue mucho más ácido con sus palabras y dejó claro cómo es su relación con sus ex colegas de grupo: “No volvería a tocar con Tan Biónica y no sé si volvería a tocar con mi hermano”.