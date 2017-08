Chano zafó y no irá a la cárcel por los múltiples choques

“El juicio duró cuatro días y hoy (por ayer) se dictó la sentencia con la absolución de Chano. La fiscalía no pudo probar que estaba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del choque”, detalló Gabriel Iezzi, abogado del cantante.

“Se hizo justicia. Fue un debate duro, Chano estuvo presente desde que volvió de su viaje –estuvo en Estados Unidos durante un mes trabajando en su nuevo CD– y hoy estaba presente cuando la jueza Alejandra Dotti leyó la sentencia”, explicó el representante legal del también personaje mediático.

Por otro lado, el letrado reveló que en febrero de 2018 comienza el juicio oral en el que Charpentier es querellante por agresión y el robo de sus pertenencias, y por el cual hay tres personas procesadas.

“Chano decidió no manejar más. Tiene un asistente que lo lleva a todos lados”, confesó Iezzi sobre el presente del músico, quien “está abocado a su trabajo” y en diciembre hará un show en Av. Figueroa Alcorta y Pampa.

El mesa pasado Chano reapareció en una entrevista íntima que él mismo subió a su canal de Youtube. En esa filmación, el músico habló sobre los prejuicios: “No me molesta no ser siempre reconocido como un artista, más allá de que mi intromisión en los medios tiene que ver con lo artístico. Yo hice muchas canciones. Después tuve escándalos y me mandé cagadas e hice un montón de cosas. Y también son lo que yo soy”.

Show: Chano ya grabó su CD solista y en diciembre dará un show en la Av. Figueroa Alcorta.