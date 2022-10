Chile: primer DNI a persona no binaria

El Registro Civil de la nación trasandina centregó el primer documento de identidad a una persona no binaria; es decir, aquella que no se identifica con el género masculino ni con el femenino. El hecho se produjo luego de un fallo favorable realizado por la Corte de Apelaciones. La beneficiada se llama Shane Cienfuegos: el nuevo DNI tiene como particularidad que se puede colocar una “x” en el lugar donde se escribe el sexo.

“Es bonito y triste al mismo tiempo, son sensaciones encontradas. Es bonito porque es una victoria colectiva, no es una victoria de Shane; y estoy triste porque hay hartas personas trans y no binarias que hoy día no están para poder disfrutar”, explicó en una entrevista con el medio The Clinic, tras haber llevado a cabo una rueda de prensa.