"Cuando me dicen que la AFA es de Boca me dan risa. Yo dejé mi camiseta de lado. No voy a negar que fui y que mis hijos son socios de Boca. Pero la AFA es de todos, es de la Selección Argentina", expresó el dirigente.

Tapia no estuvo presente en la definición de la Copa Argentina, que ganó River, y explicó que su ausencia estaba avisada con antelación a los organizadores del certamen. "Luego de la final llamé a D'Onofrio y a Brito para felicitarlos por el título ", agregó.

Seguramente después del Mundial vamos a tener público visitante en la Superliga.

Consultado sobre el regreso de los hincha visitantes, el presidente de la AFA confirmó que se está trabajando para que eso suceda y hasta aventuró la fecha. "La iniciativa era para eso se produjera en este semestre pero no se pudo. Estamos formando una Comisión de miembros de la Justicia y de la Seguridad para garantizar la seguridad al hincha que vaya a la cancha con la familia. Todos queremos un fútbol mejor y sin violencia. Seguramente después del Mundial vamos a tener público visitante en la Superliga", añadió.

Además, Tapia dijo que su primer año al frente de la AFA fue muy bueno. "Conformamos todas las comisiones para lograr equipararlas como está la FIFA. Fue un año particular por la herencia recibida", sostuvo.

Por último, se refirió a la Selección: "Si quedábamos afuera del Mundial iban a pedir la cabeza de Sampaoli. Traerlo fue una apuesta importante. Hay oportunistas que esperaban que nos fuera mal. A mí nunca se me cruzó dar un paso a un costado. No soy un cobarde".

