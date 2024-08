Horóscopo del jueves 22 de agosto de 2024: los signos del zodíaco y su fortuna para hoy

buena suerte fortuna.jpg Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Horóscopo del jueves 22 de agosto de 2024

Aries (21 de marzo - 19 de abril): La semana va a terminar mucho mejor de lo que empezó, con buenas noticias de cara al mes que viene y con una cita para este fin de semana que promete ser muy interesante. Tenés que potenciar, ante todo, tu crecimiento personal y espiritual. Dejá para más tarde cuestiones más mundanas, siempre vas a tener tiempo. Vas a tener que tener cuidado con consejos malintencionados.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): La estabilidad de la que hasta ahora has disfrutado se pone en peligro por terceras personas. Vas a tener que hacer un esfuerzo por mantenerte firme estos días. Un problema que vos mismo creaste y que ha ido creciendo poco a poco por haberlo desatendido te pone ahora contra las cuerdas y no podrás recurrir a soluciones de urgencia. Es hora de que te centres en tu propia persona y dejes de atender a los demás. Llegó la hora de perseguir tu felicidad como algo prioritario.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Cuanto más adelantes el trabajo, más tranquilo vas a disfrutar del fin de semana. Una celebración que no te hace demasiada ilusión puede sorprenderte y terminar siendo una gran fiesta. En el trabajo se mencionará un tema que hasta ahora era tabú por las consecuencias que podría tener para la estabilidad laboral. Lo mejor es que analices el tema en profundidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Se percibe en el ambiente un triángulo amoroso que te puede complicar la vida. Trata de resistir las tentaciones, pero si no podés, sé sincero con quien te quiere. Los de este signo se encuentran en un momento vital que los hace susceptibles de saltar a la vida pública, que los pone en boca de los demás, y eso les puede producir mucho desasosiego. Prestá atención a las señales que te envía tu cuerpo, te está avisando de que necesita más atención. Dormí más horas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Se rompen ciertas ataduras que te mantenían aprisionado, sujeto a tiempos del pasado que hoy en día no tiene sentido. Se abren puertas muy interesantes para el futuro. Calibrá muy bien tanto tus capacidades como tus limitaciones a la hora de emprender un nuevo camino que se prevé lleno de complicaciones. Tenés que preocuparte un poco más por el orden en tus cosas, así vas a evitar perder el tiempo buscando lo que has extraviado.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): A veces, la peor noticia se convierte en el inicio de un nuevo camino, mucho más interesante que el anterior. Aprovechá las crisis para buscar nuevas y mejores alternativas. Procurá no mezclar los negocios con el placer. Por la noche podrías encontrarte con una persona que no deseas volver a ver ahora. Tu atracción por lo desconocido o por lo que no tiene explicación lógica es creciente y te consume tiempo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): No es momento de controlar el gasto de cada peso, pero tampoco tenés razones para tirar el dinero. Pensá que, a veces, tu buena disposición hace que los demás se aprovechen de ti. No pierdas la fe ni en los peores momentos, tu destino es muy positivo y los tropiezos no te tienen que desviar del camino trazado. Encontrarás ayuda especialmente en tus amigos más antiguos. La paciencia va a ser hoy tu mejor aliada, no te precipites y conseguirás mejores oportunidades para lograr lo que te has propuesto.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): No siempre tenés por qué seguir las instrucciones al pie de la letra, aporta un poco de tu propia cosecha y conseguirás mejores resultados siempre que no varíes la esencia de las cosas. Tu interés se está desplazando a mucha velocidad del trabajo a la diversión. Esa transición es comprensible, pero debes hacerla de una manera moderada y ordenada.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Una cuestión económica te traerá de cabeza estos días, pero al final tu esfuerzo y dedicación darán sus frutos en un plazo muy corto. Mientras tanto, controlá el gasto. En el terreno amoroso, atrévete a todo, tenés más posibilidades de las que pensás de conseguir el favor de esa persona que tanto te atrae. Muéstrate decidido y vas a ser correspondido.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Con un poco de esfuerzo y otro de precaución, tenés el éxito más que asegurado. No hace falta que te preocupes más de la cuenta ni que caigas en incertidumbres innecesarias. Centrate en el presente, el pasado tiene que quedar atrás y para el futuro no te queda tiempo. Disfrutá de cada momento, ya sea en el trabajo o en el tiempo libre

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Hay un detalle que se te escapa, un pequeño cabo que quedó suelto, que está perjudicando toda tu existencia, tenés que buscar el origen del desequilibrio y corregirlo con celeridad. Con un poco más de tiempo las cosas van a volver a su cauce, después del terremoto que has tenido que aguantar en los últimos días. No hagas esfuerzos físicos innecesarios. No esperes más ni pongas excusas que ni siquiera vos te crees, tenés que cuidar más de tu salud y poner los medios para que tanto tu alimentación como tus hábitos sean más saludables.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): No te dejes impresionar al primer golpe de vista por una persona que aparece de repente, una cosa es lo que aparenta y otra muy distinta su verdadera personalidad. No permitas que terceras personas se interpongan en tu relación de pareja, hace caso omiso de las habladurías y presta atención a lo que te comunica la persona a la que amas.